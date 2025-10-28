Al Bayan
أعمال

الذهب يعمّق خسائره.. والأنظار على الفائدة

وكالات

لندن

عمّقت أسعار الذهب خسائرها، أمس، مع انحسار التوترات التجارية وترقب المستثمرين اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 2.4% أو 98.4 دولاراً عند 4039.30 دولاراً للأونصة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب 2% عند 4030 دولاراً للأونصة وتراجع نظيره للفضة 2.35% إلى 47.43 دولاراً.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات - 0.15% إلى 98.8 نقطة.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 2.7% عند 47.28 دولاراً للأونصة، وتراجعت الأسعار الفورية للبلاتين 1.1% عند 1589.37 دولاراً كما انخفضت نظيرتها للبلاديوم 0.95% عند 1414.74 دولاراً ومن المقرر اجتماع صناع السياسات بالفيدرالي 28 و29 أكتوبر وسط توقعات بخفض الفائدة 25 نقطة أساس.