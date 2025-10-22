حيازات صناديق الذهب المتداولة ترتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات



ارتفعت حيازات صناديق الذهب المتداولة إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، بالتزامن مع تسجيل المعدن النفيس أكبر تراجع يومي منذ عام 2013. ووفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرج»، بلغ إجمالي حيازات صناديق الذهب 98.9 مليون أوقية حتى الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر 2022.

وهوت أسعار المعدن النفيس بنحو 6% أمس الثلاثاء، في أكبر موجة بيع يومية منذ أكثر من عقد، وسط عمليات جني أرباح للاستفادة من المستويات القياسية التي وصلت إليها. ورغم استمرار التراجع خلال تعاملات الأربعاء، لا يزال المعدن الأصفر مرتفعاً بأكثر من 50% منذ مطلع العام الجاري، مدعوماً بإقبال المستثمرين الأفراد على صناديق الذهب المتداولة.