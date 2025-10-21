الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ 12 عاماً.. فما أسباب موجة البيع العالمية؟



سجل سعر الذهب أكبر تراجع يومي له منذ 12 عاماً، فيما تكبدت الفضة أكبر تراجع لها منذ فبراير 2021، الثلاثاء، وسط موجة بيع واسعة في الأسواق عقب صعود متواصل استمر لأسابيع دفع المعادن النفيسة إلى تسجيل مستويات قياسية متتالية.

انخفض سعر الذهب بنسبة 6.3%، إلى 4,082.03 دولاراً للأونصة، في حين هبطت الفضة الفورية بنسبة 8.7% إلى 47.89 دولاراً للأونصة.

عوامل البيع

تسببت مجموعة من العوامل المتزامنة في تراجع أسعار المعادن النفيسة، بما في ذلك المحادثات التجارية الإيجابية بين الصين والولايات المتحدة، وقوة الدولار، وبلوغ المؤشرات الفنية مستويات تشير إلى إجهاد القوى الشرائية، وعدم اليقين بشأن المراكز الاستثمارية بسبب إغلاق الحكومة، ونهاية موجة الشراء الموسمية في الهند.

الطلب على الملاذات الآمنة انخفض نسبياً مع استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتسوية الخلافات التجارية بين البلدين، إلى جانب انتهاء موسم الشراء الموسمي في الهند. وتشير المؤشرات الفنية، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية، إلى أن موجة الصعود القوية التي بدأت في أغسطس ربما بلغت مستويات تشبع شرائي مرتفعة، كما أدى صعود الدولار منذ بداية الأسبوع إلى ارتفاع تكلفة المعادن النفيسة بالنسبة لمعظم المشترين.

موجة صعود الذهب أمام اختبار الصمود

قال أولي هانسن، استراتيجي السلع في «ساكسو بنك»، إن «المتداولين بدؤوا خلال الجلسات القليلة الماضية بتخبطون، مع تصاعد المخاوف من حدوث تصحيح أو مرحلة من التحرك العرضي»، مضيفاً: «في فترات التصحيح يتضح مدى قوة السوق الحقيقية، وهذه المرة لن تكون مختلفة، إذ يرجح أن يؤدي الطلب الكامن إلى الحد من أي تراجع كبير».

استثمار وسط غياب البيانات

في ظل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، حُرم متداولو السلع من أهم أدواتهم، وهو التقرير الأسبوعي الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، الذي يوضح مراكز صناديق التحوط ومديري الأموال في عقود الذهب والفضة الآجلة، ومع غياب هذه البيانات قد يكون المضاربون أكثر ميلاً إلى بناء مراكز مفرطة في اتجاه واحد أو آخر.

وأضاف هانسن أن «غياب بيانات المراكز يأتي في وقت حرج، مع احتمال تراكم المراكز الشرائية المضاربة في كلا المعدنين، ما يجعلهما أكثر عرضة للتصحيح».

ارتفعت التقلبات في أسعار المعادن النفيسة بحدة خلال الأيام الأخيرة، إذ يسعى المتداولون إلى التحوط ضد أي هبوط محتمل في قطاعات أخرى من محافظهم الاستثمارية، أو لتحقيق أرباح من تراجع الأسعار. وتجاوز عدد عقود الخيارات المتداولة المرتبطة بصندوق المؤشرات المتداول المدعوم بالذهب الأكبر في العالم حاجز مليوني عقد، يومي الخميس والجمعة الماضيين، متخطياً الرقم القياسي السابق.