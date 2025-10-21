الذهب يلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية وسط جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا جديدا في الجلسة السابقة بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4340.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً أمس الاثنين. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4357.80 دولاراً للأوقية .

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كيه.سي.إم تريد) "تحركات جني الأرباح وانحسار تدفقات الملاذ الآمن كانت السبب وراء تراجع سعر الذهب اليوم... وأي تراجع في الذهب سينظر إليه على أنه فرصة للشراء ما دام مجلس الاحتياطي الاتحادي ماضيا في مساره الحالي لخفض أسعار الفائدة".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض المركزي الأمريكي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تتوقع خفضا آخر في ديسمبر كانون الأول. وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدر عوائد، للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال ووترر "المسيرة الصعودية للذهب مرشحة للاستمرار ما لم تسفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن أي مفاجآت صعودية سيئة".

ومن المتوقع أن تظهر البيانات، المقرر صدورها يوم الجمعة بعد تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي، ارتفاع المؤشر 3.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

ووصل الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى يومه العشرين أمس الاثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 51.83 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1627.53 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1497.62 دولاراً.