الذهب إلى 10 آلاف دولار قبل نهاية 2030

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع الحالي في أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توجه الفيدرالي نحو خفض معدلات الفائدة، والضبابية السياسية في الولايات المتحدة، إلى جانب موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية، وتجدد الاهتمام المؤسسي بالمعدن النفيس.
وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، ارتفع مؤشر «NYSE Arca Gold Miners»، الذي يتتبع أداء أكبر شركات تعدين الذهب المدرجة عالمياً، بنسبة 126% منذ بداية العام، فيما صعد مؤشر «MVIS Global Junior Gold Miners» بنسبة 137% خلال الفترة نفسها، في حين ارتفع الذهب الفوري بنسبة 53%.
ويشتري المستثمرون الذهب عادة كونه تحوطاً ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لما يتمتع به من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة مقارنة بالأصول الأخرى.
كما أسهمت المخاوف من الرسوم الجمركية المحتملة، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الدولار، وإغلاق الحكومة في صعود الذهب هذا العام.