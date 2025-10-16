ذروة جديدة للذهب فوق 4300 دولار

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، لتواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة للجلسة الخامسة على التوالي، وسط تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وخلال التعاملات زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 2% إلى 4293.04 دولاراً للأوقية ليسجل مستوى قياسياً جديداً.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 2.37% أو ما يعادل 99.4 دولاراً إلى 4301 دولار للأوقية، لتلامس مستوى قياسياً هي الأخرى.

وبذلك يكون المعدن النفيس قد ارتفع بأكثر من 60% منذ بداية العام، مدفوعاً بعوامل تشمل التوترات الجيوسياسية، وتوقعات خفض الفائدة، ومشتريات البنوك المركزية، وجهود تقليص الاعتماد على الدولار.

وأسهم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أخيراً في تزايد الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية لليوم السادس عشر.