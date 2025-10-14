الذهب يواصل الصعود فوق 4100 دولار

تواصل ماراثون صعود أسعار الذهب، أمس، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وخلال التعاملات، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 2.35% أو 94.30 دولاراً عند 4094.70 دولاراً للأوقية، بعدما اخترقت مستوى قياسياً عند 4104.30 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 1.55% أو 62.29 دولاراً عند 4078.8 دولاراً للأوقية، وقفز سعر الفضة الفوري 2.55% إلى 51.4375 دولاراً، بعد أن لامس كلاهما أعلى مستوى لهما على الإطلاق عند 4079.7 دولاراً و51.7 دولاراً على التوالي.

وزاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية - 0.25% عند 99.21 نقطة.

وقفزت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 4.9% عند 49.56 دولاراً للأوقية، وصعدت الأسعار الفورية للبلاتين 3.6% عند 1654.73 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنفس النسبة تقريباً ليبلغ 1456.03 دولاراً.

ورفعت وحدة الأبحاث العالمية التابعة لـ«بنك أوف أمريكا» توقعاتها لأسعار المعادن الذهب عام 2026 إلى 5000 دولار للأوقية، وللفضة إلى 65 دولاراً، مشيرة إلى زيادة الطلب الاستثماري 14% كسبب متوقع.