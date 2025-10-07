الذهب يشق طريقه نحو 4000 دولار.. ويقفز 50 % منذ بداية العام

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس، متجاوزة مستوى 3900 دولار للأوقية لأول مرة، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً في ظل إغلاق الحكومة الأمريكية وحالة عدم اليقين الاقتصادي واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي ).

وخلال التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.45% أو 57 دولاراً عند 3965.90 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست مستوى قياسياً عند 3969 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.25% أو 48.85 دولاراً عند 3935.39 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع الذهب 50 بالمئة تقريباً هذا العام، مدعوماً بالشراء القوي للبنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى التحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

وذكر مسؤول رفيع في البيت الأبيض، الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبدأ بتسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة «لن تسفر عن أي نتيجة».

وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث لدى إف.إكس.تي.إم: «لا تزال الشهية للذهب كبيرة بشدة بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر».

وقال «تيم ووترر»، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم تريد»: إن ضعف الين عقب انتخابات الحزب الحاكم في اليابان قلّص خيارات المستثمرين في الأصول الآمنة، وهو ما أتاح للذهب فرصة للاستفادة وتعزيز مكاسبه، بحسب «رويترز».

ووفقاً لأداة فيد ووتش يقدر المستثمرون الآن خفض سعر الفائدة المقبل عند 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مع توقع خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وقال بنك يو.بي.إس في مذكرة «نرى أسباباً تتعلق بالعوامل الأساسية وأخرى قائمة على الزخم لارتفاع الذهب أكثر، ونتوقع الآن أن يصل سعر الذهب إلى 4200 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا العام».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة عند 48.68 دولاراً للأوقية مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 14 عاماً وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1613.75 دولاراً. وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1269.06 دولاراً.