الذهب إلى مستوى تاريخي جديد

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات، الخميس، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي هذا العام، إضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن إغلاق الحكومة الأمريكية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% أو 8.9 دولار إلى 3906.5 دولار للأوقية، بعدما سجلت مستوى قياسيًا جديدًا عند 3923.3 دولار.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.3% إلى 3877.19 دولار للأوقية، خلال التداولات.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% إلى 97.82 نقطة.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 47.57 دولار للأوقية، وارتفعت نظيرتها للبلاتين بنسبة 0.65% عند 1600.7 دولار، وزادت الأسعار الفورية للبلاديوم بنسبة 0.75% عند 1250.67 دولار.

وتلقت أسعار الذهب دعمًا جراء ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثاني، وسط مخاوف بشأن ضعف سوق العمل.