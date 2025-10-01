الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً بعد الإغلاق الأمريكي

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاعاً قياسياً مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية الإغلاق الحكومي رسمياً، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت بيانات العمل الأمريكية الضعيفة التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3873.46 دولارا للأوقية كماسجل المعدن الثمين ارتفاعا بنحو 12 بالمئة في سبتمبر ، مما يجعله أعلى ارتفاع شهري له منذ أغسطس 2011.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3888.80 دولارا.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء في إقرار تشريع لتمديد التمويل الحكومي، مما دفع البلاد إلى الإغلاق، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيضات إضافية في القوى العاملة بالحكومة الاتحادية.

وقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي من المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي لقرارات السياسة الاتحادية.

وعززت البيانات الاقتصادية التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على تخفيض أسعار الفائدة.

ويزدهر الذهب، وهو وسيلة تحوط تقليدية ضد حالة عدم اليقين، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بسبب طبيعته التي لا تدر عائدا.

وسجل الذهب عدة مستويات قياسية هذا العام، كان آخرها 3871.45 دولار في 30 سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.64 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1573.76 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1252.25 دولاراً.