أسعار الذهب في مصر بعد الصعود العالمي

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي عقب التراجع الطفيف الذي سجّلته في ختام تعاملات أمس الجمعة، لتسجّل أسعار الأعيرة المختلفة مستويات متقاربة مع اختلاف قيمة المصنعية من تاجر لآخر.

وبحسب بيانات شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولا في السوق المحلية – عند 4920 جنيها، في حين تراوحت المصنعية بين 100 و150 جنيها للجرام، بحسب كل محل.

أسعار الذهب في السوق المحلية

عيار 14: 3280 جنيها للجرام.

عيار 18: 4217 جنيها للجرام.

عيار 21: 4920 جنيها للجرام.

عيار 24: 5622 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب: 39,360 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، واصل المعدن النفيس تحقيق مكاسب قوية للأسبوع الخامس على التوالي، مدعوما بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2025، في خطوة عززت من جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3653.86 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% مسجلة 3686.60 دولارا للأوقية.

وكان المعدن الأصفر قد قفز في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 3707.40 دولارات للأوقية عقب الإعلان عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، قبل أن يتراجع بشكل طفيف في تداولات متقلبة بسبب استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية.

ويرى محللون أن استقرار أسعار الذهب محليا رغم الارتفاع العالمي يعكس تأثير العوامل الداخلية، وفي مقدمتها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ومستويات الطلب المحلي. كما أن حركة التصحيح الأخيرة في الأسعار جاءت بعد موجة صعود قوية دفعت الذهب عالميا إلى مستويات قياسية.

ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك ضمن نطاق متذبذب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق لمؤشرات اقتصادية أمريكية جديدة قد تحدد مسار السياسة النقدية للفيدرالي، وبالتالي توجهات الذهب عالميا.