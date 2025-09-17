تراجع الذهب مع تحول التركيز صوب قرار أسعار الفائدة الأمريكية

تراجع الذهب اليوم الأربعاء متأثرا بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني رباح بعد أن لامس المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3681.23 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس ذروة قياسية بلغت 3702.95 دولاراً أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3718.90 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "صعود الذهب إلى 3700 دولار كان مدعوما بانخفاض الدولار والرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يشير إلى احتمال تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة قبل نهاية العام".

وأضاف "أدّت عمليات جني الأرباح قرب مستوى 3700 دولار إلى تراجع المعدن النفيس دون هذا الحدّ. لكن إذا تبنّى مجلس الاحتياطي الاتحادي نبرة شديدة التيسير في اجتماعه، فقد يسجّل الذهب موجة صعود جديدة".

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم لدعم سوق العمل. وستحظى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بمتابعة عن كثب لمحاولة استنباط ما إذا كانت وتيرة التيسير النقدي ستستمر.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا باول إلى إجراء خفض "أكبر" لأسعار الفائدة.

وقال صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازته من المعدن النفيس ارتفعت 0.32 بالمئة إلى 979.95 طناً أمس الثلاثاء مقارنة مع 976.80 طناً يوم الاثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 41.98 دولاراً للأوقية فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1392.25 دولاراً. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1182.21 دولاراً.