الذهب يلمع في قمة تاريخية وسط آمال خفض الفائدة وتراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على خلفية ضعف الدولار وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3492.26 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3508.50 دولارا في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى 3563.40 دولاراً.

قال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، "إن النتيجة الطبيعية لضعف الاقتصاد وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تعزز المعادن الثمينة".

وأضاف "هناك عامل آخر يتمثل في أزمة الثقة المتفاقمة في الأصول الدولارية بسبب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وانتقد ترامب مجلس الاحتياطي الات ح ادي (البنك المركزي الأمريكي) ورئيسه جيروم باول لأشهر بسبب عدم خفض أسعار الفائدة، كما انتقد باول مؤخرا بسبب التجديد المكلف لمقر البنك في واشنطن.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس إن المجلس مستقل ويجب أن يكون مستقلا، لكنه أضاف أن البنك "ارتكب الكثير من الأخطاء" ودافع عن حق ترامب في إقالة عضو المجلس ليسا كوك بسبب مزاعم احتيال مرتبطة برهن عقاري.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 90 بالمئة أن يخفض المجلس سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي.

وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقد أثرت توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الاتحادي على الدولار، الذي يقبع بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي، وكلاهما يتماشى مع التوقعات.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة لتحديد حجم الخفض المتوقع لسعر الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 40.61 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين بنسبة 1.6 بالمئة إلى 1417.16 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1126.63 دولارا.