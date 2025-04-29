داو جونز يسجل أعلى مستوى مع تلميح إلى اتفاق تجاري قادم



ارتفع مؤشر داو جونز 400 نقطة أي بنسبة 1%، مسجلاً أعلى مستوى في الجلسة مع تلميح وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى اتفاق تجاري قادم، أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد ارتفع بنسبة 1%، مما يضعه على الطريق نحو الإغلاق بيومه السادس على التوالي من المكاسب. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر ناسداك المركب ارتفع بنسبة 0.6%. وقال لوتنيك لشبكة سي إن بي سي بعد الظهر: «لقد توصلت إلى اتفاق، تم، تم، تم، لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم، وهو ما أتوقعه قريباً»، دون تسمية البلد. وكان تسبب القلق الناجم عن غموض الرؤية بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في الضغط بشكل طفيف على «وول ستريت».

وواصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي اليوم الثلاثاء بدعم من القطاع المالي عقب إعلان نتائج أعمال إتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك، وذلك رغم التركيز على تقييم الشركات لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.4 بقيادة المؤشر الفرعي لقطاع الطيران والدفاع.

وقفز سهم راينميتال 8.5 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة لتصنيع الذخيرة في أوروبا نمو مبيعاتها في الربع الأول 46 بالمئة مدعومة بشكل رئيسي بأعمالها الدفاعية.

وأسهم قطاع الرعاية الصحية الرائد في دعم المؤشر الرئيسي بارتفاعه 1.2 بالمئة.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي ثلاثة بالمئة بعد أن أطلق البنك عملية إعادة شراء للأسهم بثلاثة مليارات دولار، على الرغم من تحذيره من أن الطلب على القروض وجودة الائتمان قد يتأثران بالتداعيات الأوسع للحرب التجارية الأمريكية.

وتقدم سهم دويتشه بنك خمسة بالمئة بعد أن أعلن أكبر بنك في ألمانيا قفزة في أرباح الربع الأول 39 بالمئة.

واستقرت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بفضل التفاؤل بشأن تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى الرغم من المكاسب يتجه المؤشر الأوروبي القياسي إلى الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض سهم بورشه 4.1 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات الرياضية الألمانية الفاخرة بعض توقعاتها للعام الجاري.

سجلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة يوم الثلاثاء مقتفية أثر وول ستريت بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستتحرك لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، في حين قام المستثمرون أيضاً بتقييم أرباح الشركات.

تجاوزت نتائج الربع الأول لبنك HSBC، أكبر بنك مقرض في أوروبا، التوقعات على خلفية الأداء القوي لأعمال الثروات بالإضافة إلى القوة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.

ويراقب مراقبو السوق عن كثب أيضاً التطورات المحيطة بمفاوضات صفقة التجارة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.

انخفض مؤشر CSI 300 في الصين بنسبة 0.17% ليغلق اليوم عند 3,775.08 نقاط، في حين ارتفع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.16% إلى 22,008.11 نقطة.

استقر مؤشر Nifty 50 القياسي في الهند بينما ارتفع مؤشر BSE Sensex الأوسع نطاقاً بنسبة 0.17% اعتباراً من الساعة 2.51 مساءً بالتوقيت القياسي الهندي.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.65% ليغلق عند 2,565.42 نقطة، في حين أضاف مؤشر كوسداك للأسهم الصغيرة 0.98% إلى 726.46 نقطة.

مؤشر S&P/ASX 200 القياسي الأسترالي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.92% ليغلق عند 8,070.60.

كانت الأسواق اليابانية مغلقة بمناسبة عطلة عامة.