الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2919.44 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1154 بتوقيت جرينتش، مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع الذهب 10 بالمئة منذ بداية العام.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 2930 دولارا.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية إلى المثلين على السلع الصينية لتصل إلى 20 بالمئة، مما أثار صراعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية بنسب تتراوح بين 10 و15 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية اعتبارا من 10 مارس آذار وسلسلة من قيود التصدير الجديدة على كيانات أمريكية بعينها.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "أي إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي من شأنها أن تدعم الدعوات للمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية ودعم سعر الذهب".

ويترقب المستثمرون تقريرا عن التوظيف تصدره مؤسسة إيه.دي.بي غدا الأربعاء وتقريرا للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير. ومن المتوقع أن يستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وقال بنك جيه.بي مورجان إنه يتوقع اقتراب الذهب من 3000 دولار للأوقية بحلول الربع الرابع من 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 31.88 دولارا للأوقية. كما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 959 دولارا وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 949.18 دولارا.