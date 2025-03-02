خسائر أسبوعية للذهب تحت وطأة قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب أول من أمس، لتسجل خسائر أسبوعية، بفعل قوة الدولار وعمليات جني الأرباح عقب الصعود القياسي لأسعار المعدن الأصفر وسط مخاوف متزايدة بشأن السياسات الجمركية الأمريكية.

وعند تسوية التداولات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.65 % أو 47.4 دولاراً عند 2848.5 دولاراً للأوقية، لتسجل خسائر أسبوعية 1.8 %، لكنها حققت مكاسب شهرية 0.5 %، بينما صعد مؤشر الدولار ـ الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ـ بنسبة 0.35 % عند 107.62 نقاط خلال التعاملات أول من أمس، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وأظهرت بيانات أمريكية، تباطؤ معدل التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.6 % خلال يناير من 2.8 % في ديسمبر.

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية والكندية بنسبة 25 % حيز التنفيذ في 4 مارس.