بيانات الوظائف تضغط على الأسهم الأمريكية

سيطرت حالة من الارتباك على مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، وتراجعت المؤشرات بشكل شبه جماعي، وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول، عقب صدور بيانات الوظائف التي أظهرت قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم نهاية العام الماضي.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر «داو جونز» 0.8% أو 338 نقطة إلى 42296 نقطة ونزل مؤشرا ستاندرد آند بورز 0.75% أو 42 نقطة إلى 5876 نقطة، و«ناسداك» 1% أو 200 نقطة إلى 19278 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 256 ألف وظيفة في ديسمبر، متفوقاً على التوقعات البالغة 155 ألف وظيفة، وأعلى من قراءة نوفمبر المعدلة بالخفض إلى 212 ألف وظيفة. ويرى المستثمرون احتمالاً بنحو 97% لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، بجانب توقعات للتثبيت في اجتماع مارس أيضاً.

وانخفضت الأسهم الأوروبية وتراجع المؤشر ستوكس 0.1% خلال التعاملات على الرغم من أنه يتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية في 6 أسابيع. وهبط مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي متأثراً بتراجع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وانخفض نيكاي 1.05% ليغلق عند 39190.40 نقطة وفقد المؤشر الرئيسي 2.23% في الجلسات الثلاث الماضية و1.77% خلال الأسبوع. ومن بين 225 شركة مدرجة، تراجع 183 سهماً وصعد 41 بينما لم يطرأ تغير يذكر على سهم واحد فقط. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8%. وقدم سهم شركة صناعة معدات الرقائق أدفانتست دعماً بارتفاعه 5.12%.