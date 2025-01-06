الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة

تحركت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم الاثنين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ليبدد أثر تراجع الدولار في حين يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد أن أشار إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 1120 بتوقيت غرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2641.19 دولاراً للأوقية (الأونصة)، والعقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2655 دولارا للأوقية.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس للأوراق المالية "يجري تداول الذهب وسط زخم ضعيف إلى حد ما مع ارتفاع العوائد وترقب المتعاملين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي".

وقد يوفر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة المزيد من الأدلة حول خطط أسعار الفائدة التي يتبناها المركزي الأمريكي هذا العام بعد أن أشار الشهر الماضي إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة في ظل التضخم العنيد.

كما يترقب المستثمرون أيضا محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.

وأرجأ بنك جولدمان ساكس الموعد الذي يتوقع فيه أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأوقية إلى الربع الثاني من عام 2026 بعد أن كان في ديسمبر 2025، مشيرا إلى التقليص المتوقع لعدد مرات خفض الفائدة الأمريكية.

ويعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير ، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي يقترحها إلى تأجيج التضخم.

ويستخدم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وخلال أوقات عدم اليقين، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 948.20 دولاراً للأوقية والبلاديوم 0.8 بالمئة إلى 929.50 دولاراً للأوقية.