«وول ستريت» تستهل 2025 على ارتفاع وسط تفاؤل المستثمرين

ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات عام 2025، مع تفاؤل المستثمرين باستمرار الزخم في بورصة وول ستريت خلال العام الجديد، وبعد بيانات أشارت إلى مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.7 % خلال التعاملات إلى 42842 نقطة، بعدما سجل مكاسب 12.9 % العام الماضي وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.25 % إلى 5895 نقطة، بعدما أنهى العام الماضي بمكاسب 23.3 %، فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.1 % إلى 19298 نقطة، لكنه صعد خلال العام الماضي بأكمله بنحو 28.65 %.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9 آلاف طلب إلى 211 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي 28 ديسمبر، وهو أدنى مستوى في 8 أشهر، في دلالة على مرونة سوق العمل في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وتراجعت الأسهم الصينية، لتسجل أسوأ أداء في أول جلسة تداول من عام جديد منذ 9 سنوات بعد صدور بيانات سلبية حول النشاط الصناعي. وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» التعاملات متراجعاً 2.91 % إلى 3820 نقطة، وتعد تلك أعمق وتيرة تراجع في أول جلسة من العام منذ 2016.

وانخفض مؤشر «شنغهاي» 2.66 % إلى 3262 نقطة، وتراجع نظيره «شنتشن» 2.57 % إلى 1907 نقاط. وعند إغلاق بورصة هونغ كونغ، فقد مؤشر «هانج سينج» 2.18% من قيمته ليسجل 19623 نقطة.