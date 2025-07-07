الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار واقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية

انخفضت أسعار الذهب إلى قرب أدنى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين بضغط من ارتفاع الدولار ومع ترقب المستثمرين لتفاصيل عقد صفقات تجارية قبل موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية.

وبحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3309.09 دولارات للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3319 دولارا.

وقال نيتيش شاه الخبير الاستراتيجي في السلع الأولية لدى (ويزدوم تري) "نشهد تراجعاً طفيفاً بسبب قوة الدولار على المدى القريب، وربما يعود ذلك إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية لا تزال قوية، مما يستبعد الحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة".

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة جاء قوياً بشكل غير متوقع في يونيو . وأدت المخاوف بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقد يلقي محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة عند الإعلان عنه هذا الأسبوع.

وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستخطر الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وأعلن ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية أساسية 10 بالمئة على معظم الدول، مع رسوم متبادلة تصل إلى 50 بالمئة، التي يحين موعدها النهائي يوم الأربعاء.

وقال شاه "فترة الرسوم الجمركية الأقل البالغة 90 يوماً على وشك الانتهاء، ولم تبرم أي صفقات تجارية ضخمة، مما يشير إلى انكماش في التجارة الصافية على مدار العام الجاري، وهو أمر لا يدعم الاقتصاد، ومن المرجح أن يكون داعما للذهب".

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية 10 بالمئة على الدول التي تؤيد "سياسات معادية لأمريكا" من مجموعة بريكس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 36.56 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 2.5 بالمئة إلى 1357.25 دولاراً للأوقية، ونزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1111.21 دولاراً للأوقية.