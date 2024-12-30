«إس آند بي» يقفز 26 % في 2024 ويواجه شبح التصحيح بـ2025

ارتفع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بنسبة 26 % منذ بداية العام، مما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق عوائد تزيد على 20 % للسنة الثانية على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ فقاعة الإنترنت في عامي 1997 و1998.

وأسهم في هذا الارتفاع سوق العمل المستقر، والتضخم المتراجع، والنمو القوي في أرباح الشركات، بالإضافة إلى الحماس حول الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك يتوجه المستثمرون الآن نحو عام 2025، متسائلين عن كيفية أداء السوق عندما يعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

هذا وقد حقق مؤشر «ستاندر آند بورز 500» زيادة بنسبة 70 % خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وهو ما يعادل نمواً سنوياً بنسبة 14.1 %، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 7 %. على الرغم من أن الرؤساء لا يتحكمون بشكل مباشر في الأسواق، إلا أن سياساتهم يمكن أن تؤثر على الاقتصاد.

على سبيل المثال وقع ترامب قانون تخفيضات الضرائب في عام 2017، الذي خفض الضرائب على الأفراد، وقلل من ضريبة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1939.

وأسهمت هذه التخفيضات في زيادة الدخل المتاح للمستهلكين، ورفع هوامش الأرباح للشركات، مما دعم الإنفاق والنمو الاقتصادي. في الواقع ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.7 % سنوياً من 2017 إلى 2019، وهو ما يتجاوز المتوسط البالغ 1.5 % في العقد السابق.

رغم أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بشكل حاد في 2020 بسبب جائحة «كوفيد 19»، إلا أن السوق عاد للارتفاع بسرعة، وسجل عوائد استثنائية خلال أول أربع سنوات من رئاسة ترامب. وسجل مؤشر «ستاندر آند بورز 500» حالياً نسبة السعر إلى الربحية المستقبلية 22.2 %، وهو ما يشير إلى تقييم مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بنسبة 17 %، التي كان عليها المؤشر عندما تولى ترامب الرئاسة في 2017.

تاريخياً ارتفعت هذه النسبة فقط في فترتين كبيرتين: خلال فقاعة الإنترنت وأثناء المراحل الأولى من جائحة «كوفيد 19». في كلتا الحالتين تلت هذه الفترات تصحيحات حادة في السوق بلغت 50 % بعد فقاعة الإنترنت وحوالي 25 % في سوق الدب في 2022.

وفقاً للاقتصادي في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، تورستن سلوك، فإن هذا التقييم الحالي يشير إلى عائد سنوي قدره 3 % فقط على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وبالتالي من المتوقع أن تكون السوق أكثر تكلفة في فترة رئاسة ترامب الثانية، مما قد يؤدي إلى أداء أضعف مقارنة بفترة رئاسته الأولى.

وتاريخياً يتعرض مؤشر «ستاندر آند بورز 500» لتصحيحات سعرية كل عامين، على الرغم من أن المستقبل يظل غير مؤكد فإن العلاقة بين التقييمات والعوائد المستقبلية تؤكد أهمية اتباع استراتيجية استثمارية منضبطة وطويلة الأجل، للتعامل مع التحديات، التي قد تواجهها الأسواق في المستقبل.