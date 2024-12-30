«جولدمان ساكس» يخالف «الفيدرالي» في تخفيضات الفائدة

يتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة التالي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025، وقال البنك في مذكرة إن هذه الخطوة من المتوقع أن يتبعها خفضان إضافيان بنفس الحجم في يونيو وسبتمبر.

وكتب البنك: «نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضه التالي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، يعقبه تخفيضان آخران بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو وسبتمبر إلى نطاق سعر نهائي، يتراوح بين 3.5 و3.75 %».

هذا وتسود حالة من عدم اليقين حول مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، الذي أثار قلقاً كبيراً في أسواق «وول ستريت»، حيث أشار بيان الفيدرالي في اجتماعه في ديسمبر إلى أن البنك سيقوم بتخفيضين آخرين للفائدة في العام المقبل.

ويتوقع بنك «جولدمان ساكس» أيضاً أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة خفض ميزانيته العمومية في يناير 2025، ويوقفها تماماً بحلول الربع الثاني.

كذلك يرى بنك «جولدمان ساكس» أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو في الولايات المتحدة بنسبة 2.4 % على أساس سنوي في عام 2025، مشيراً إلى نمو الدخل الحقيقي القوي، وتيسير الظروف المالية كمحركات رئيسية.

من المتوقع أن يتباطأ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) إلى 2.4 % بحلول نهاية عام 2025، مدعوماً بتهدئة تضخم المأوى، وتخفيف ضغوط الأجور. ومع ذلك من المتوقع أن توفر التعريفات الجمركية دفعة تضخمية معتدلة.

ويقول البنك إنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة تدريجياً، ليصل إلى 4.0 % بحلول نهاية عام 2025، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل على الرغم من التحولات الاقتصادية.

ويشير بنك «جولدمان ساكس» إلى أنه من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.7 % على أساس سنوي في عام 2025، مدفوعاً بتخفيف الظروف المالية، وارتفاع الدخل المتاح. ومع ذلك تسلط الشركة الضوء على المخاطر الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، لا سيما التحولات في السياسة الأمريكية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على الصين والسيارات، وانخفاض الهجرة، والتخفيضات الضريبية الجديدة، في ظل إدارة ترامب المقبلة.

وفي منطقة اليورو يتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2025، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 4.5 % وسط تحديات محلية.