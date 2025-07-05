ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة في تعاملات، أمس، وسط عطلة السوق الأمريكية، مع تقييم الأسواق لتجدد التوترات التجارية عالمياً، في ظل ترقب إعلان الولايات المتحدة قيوداً جمركية جديدة تجاه العديد من الدول.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.11% أو 2.70 دولار عند 3346.50 دولاراً للأوقية، فيما صعد سعر التسليم الفوري 0.32% أو 10.71 دولارات عند 3336.83 دولاراً للأوقية.

بينما انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة - بنسبة 0.16% عند 97.03 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة طفيفة 0.11% عند 37.13 دولاراً للأوقية، وكذلك ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين 0.68% إلى 1386.33 دولاراً.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستبدأ اليوم في إرسال رسائل إلى الدول، تحدد فيها نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض على وارداتها إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الخطابات ستُرسل إلى 10 دول في كل دفعة، وستتضمن نسباً تصل إلى 30%، بحسب «رويترز».

وتشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة عطلة رسمية اليوم بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي، وهو ما قد يؤثر في حجم التداول.