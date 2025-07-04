البنوك المركزية تشتري 20 طناً من الذهب خلال مايو

ارتفعت عمليات الشراء الصافية للذهب، والمبلغ عنها من جانب البنوك المركزية عالمياً، بدعم من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي عززت جاذبية الذهب أصلاً استراتيجياً لدى البنوك الساعية إلى حماية احتياطاتها من الصدمات الجيوسياسية.

ووفقاً لتقرير لمجلس الذهب العالمي نشره على موقعه الرسمي، أضافت البنوك المركزية العالمية صافي 20 طناً إلى الاحتياطات الرسمية خلال شهر مايو، وهو دون المتوسط الشهري المسجل خلال 12 شهراً، والبالغ 27 طناً.

وتصدر البنك الوطني الكازاخستاني مشتريات الشهر، حيث أضاف المصرف المركزي في مايو 7 أطنان من الذهب إلى احتياطاته لترتفع إلى 299 طناً، ويصل إجمالي مشترياته منذ بداية العام إلى 15 طناً.

وأفاد البنك المركزي التركي بشراء 6 أطنان من الذهب خلال مايو، لترتفع بذلك مشترياته منذ بداية العام إلى 15 طناً، فيما البنك الوطني البولندي زاد احتياطاته بإضافة 6 أطنان أيضاً، ليواصل تصدره قائمة أكبر المشترين الصافيين للذهب في 2025، بإجمالي 67 طناً.

وأضاف كل من بنك الشعب الصيني، والبنك المركزي التشيكي نحو طنين من الذهب إلى احتياطاتهما.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب، أمس، مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة. وخلال التداولات استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3357.96 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 3369.10 دولاراً. (دبي - وكالات)