الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً ​اليوم الخميس إذ أدت بيانات التضخم ‌الأمريكية ​التي جاءت أعلى من المتوقع والتصريحات المائلة للتشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ارتفاع الدولار إلى ما يقارب أعلى مستوى له في شهر وتعزيز التوقعات برفع سعر ⁠الفائدة الشهر المقبل، مما أثر سلبا على المعدن النفيس.

بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى ‌3979.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى ‌3984.50 دولاراً.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى ‌مستوى له في شهر مقابل عملات رئيسية في ‌بداية التداول الآسيوي، ‌مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ​الأخرى.

وارتفعت احتمالات ‌رفع سعر ​الفائدة الأمريكية بنصف نقطة ⁠مئوية الشهر المقبل بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ​أكتوبر ، ⁠وتلميح صانعي السياسات إلى استعدادهم لتشديد السياسة النقدية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالية ⁠بنسبة 100 بالمئة لرفع سعر الفائدة في ديسمبر .

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من ‌تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، مما ​يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 51.40 دولار للأوقية وتراجع سعر البلاديوم 0.3 بالمئة ​إلى 1024.48 دولاراً.