الذهب يرتفع وتوقعات رفع الفائدة تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد تراجعها بنحو ​ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، لكن المكاسب كانت محدودة ‌إذ زادت ​توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة الشهر المقبل بعد بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع، مما أثر سلبا على المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4043.62 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنحو ⁠ثلاثة بالمئة إلى 4017.21 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 4051.10 دولاراً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 52.38 دولاراً للأوقية، ​وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى ‌1038.38 دولاراً.