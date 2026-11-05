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ارتفاع أسعار الذهب وتباين أداء المعادن النفيسة الأخرى

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وام

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التداولات الآسيوية اليوم الخميس، عقب تحقيقها في الجلسة السابقة أكبر مكاسب يومية منذ منتصف أغسطس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4082.76 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 3.4% أمس. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4092.90 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 52.37 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 1505.85 دولارات، فيما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1003.83 دولارات.