ارتفاع أسعار الذهب وتباين أداء المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التداولات الآسيوية اليوم الخميس، عقب تحقيقها في الجلسة السابقة أكبر مكاسب يومية منذ منتصف أغسطس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4082.76 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 3.4% أمس. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4092.90 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 52.37 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 1505.85 دولارات، فيما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1003.83 دولارات.