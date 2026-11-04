الذهب يصعد مع ترقب نتائج انتخابات أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف في ​بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الأربعاء إذ ‌أدى تراجع أسعار ​النفط إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم، بينما ينتظر المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات رئيسية لسوق العمل بحثا عن مؤشرات حول السياسة النقدية.

بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى ⁠3934.75 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3943.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 49.67 دولاراً للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1422.15 دولاراً، وزاد ​البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 938.49 ‌دولاراً.