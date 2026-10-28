دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الألماس بتقنيات فحص متطورة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الألماس، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط أسواق الإنتاج والاستهلاك، وبنيتها التجارية المتطورة، ودورها المتنامي في تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات الفاخرة. ومع اتساع السوق وتزايد وعي المستهلكين بأهمية الجودة والأصالة ومصدر الأحجار، تتجه العلامات العالمية إلى تطوير تجارب شراء أكثر شفافية، تجمع بين الفخامة والتقنيات المتقدمة والتحقق المباشر من المنتجات.

وفي هذا السياق، أعلنت «تانيشك»، العلامة الهندية المتخصصة في المجوهرات الفاخرة والتابعة لمجموعة «تاتا»، إطلاق «مركز خبرة الألماس» (DXC) في متاجرها بدولة الإمارات، في مبادرة تستهدف تمكين العملاء من فحص الألماس والتعرف إلى خصائصه باستخدام تقنيات احترافية كانت تقتصر في السابق على المختبرات المتخصصة وخبراء الأحجار الكريمة.

ويمثل المركز خطوة جديدة في تطوير تجربة شراء المجوهرات، عبر الانتقال من الاعتماد على شهادات التوثيق وتقييمات الخبراء وحدها إلى إتاحة أدوات عملية تساعد العملاء على التحقق من خصائص الألماس بأنفسهم، وفهم العوامل التي تحدد جودته وقيمته.

وقال أرون نارايان، الرئيس التنفيذي لقسم المجوهرات في شركة «تيتان» المحدودة: إن إطلاق المركز يأتي امتداداً لنهج «تانيشك» في تعزيز الشفافية، على غرار تجربتها السابقة في إتاحة أجهزة قياس نقاء الذهب للعملاء. وأوضح أن المستهلك أصبح أكثر اطلاعاً وحرصاً على المشاركة في قرار الشراء، وأن تمكينه من الاطلاع على الأدلة بنفسه يعزز ثقته بالمنتج واختياره.

ويضم المركز مجموعة من الأجهزة التي تتيح فحص جوانب مختلفة من جودة الأحجار الكريمة. ويستخدم جهاز قياس قيراط الألماس للتمييز بين الألماس الطبيعي والمصنّع في المختبر، وهو تمييز لا يمكن الاعتماد على العين المجردة وحدها لإجرائه.

كما يتيح جهاز فحص النقاء تكبير الأحجار وإظهار الشوائب الداخلية، بما يساعد العملاء على مقارنة خصائص الحجر بدرجة النقاء الواردة في شهادته. ويقدم جهاز تحليل الضوء تقييماً تفاعلياً للبريق والتشتت اللوني والتلألؤ، فيما يكشف جهاز «القلوب والسهام» أنماط التناظر البصري في أحجار الألماس المستديرة ذات القطع الدقيق.

ويتيح جهاز فحص العلامات التعريفية رؤية شعار «تانيشك» المحفور على الحجر ورقمه التعريفي الفريد، بما يدعم التحقق من هويته وتتبع بياناته. وتُجرى الفحوص بإشراف متخصص في الأحجار الكريمة يشرح للعملاء وظائف الأجهزة ونتائجها.

ولا تقتصر الخدمة على المجوهرات المعروضة في متاجر العلامة، إذ يمكن للعملاء إحضار أحجارهم الخاصة لفحصها، بما في ذلك القطع المتوارثة أو المشتراة من متاجر أخرى.

وتستند المبادرة إلى خبرة «تانيشك» في تقييم الأحجار الكريمة، إذ تأسس مختبرها للأحجار الكريمة عام 2002، وقيّم أكثر من 100 مليون حجر ألماس على مدى أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات الشركة. وتشير العلامة إلى أن 5 % فقط من الأحجار التي تخضع للتقييم تستوفي معاييرها المعتمدة، كما تصدر شهادات أصالة لمجوهراتها المرصعة بالألماس.

وتؤكد الشركة التزامها بالحصول على الألماس من مصادر مسؤولة وخالية من الارتباط بالنزاعات، والامتثال لمتطلبات «عملية كيمبرلي».

ويتوفر «مركز خبرة الألماس» حالياً في متاجر «تانيشك» بمختلف أنحاء الإمارات، في خطوة تجمع بين الابتكار في تجربة التسوق وتعزيز الشفافية، وتواكب تطور سوق المجوهرات الفاخرة في الدولة.