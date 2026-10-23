الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه ​لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، ‌إذ أدى ​ارتفاع أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4018.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول ⁠الساعة 00.36 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى له منذ الثالث من أغسطس. وانخفض المعدن 3.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن وسجل أكبر نزول أسبوعي ‌منذ يونيو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4033.70 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط بنحو ‌أربعة في المئة إلى أعلى مستوى لها في ‌خمسة أشهر أمس الخميس.

ويعزز صعود أسعار الطاقة التوقعات بأن ​يبقي المركزي الأمريكي الفائدة ‌مرتفعة لفترة ​أطول، مما يزيد من التكلفة ⁠البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى ​مستوياته منذ ⁠ما يقرب ⁠من 57 عاما الأسبوع الماضي، مما يعكس تعافيا متواضعا في نمو الوظائف في أكتوبر.

وينصب التركيز حاليا على اجتماع ⁠السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر وعلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتعاملون بنسبة لا تتعدى السبعة بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة الأسبوع المقبل، لكن ‌التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر لا تزال عند 81 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 54.46 دولارا للأوقية في التعاملات الفورية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1563.67 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1051.00 دولارا. وتتجه المعادن ​الثلاثة لتسجيل انخفاضات ‌أسبوعية.