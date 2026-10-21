الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط وتزايد مخاوف التضخم

تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ ​أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف حيال التضخم، في ‌حين يترقب ​المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4118.18 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4136.20 ⁠دولاراً.

واستقر مؤشر الدولار بعد خسائر تكبدها في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ‌مزيد من انخفاض الطلب على الذهب.

وتنتظر الأسواق أيضا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ​في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وهي المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لمتابعة هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.44 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1638.61 دولاراً، ​وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة ‌إلى 1090.84 دولاراً.