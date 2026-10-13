تراجع الذهب والفضة مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات تضخم أمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة ​بارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية بحثاً ‌عن مؤشرات ​جديدة حول مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4164.45 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول 02:01 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة أمس.

وهبطت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4187.90 دولاراً.

وظل الدولار قرب أعلى مستوياته في 18 شهرا التي سجلها في الجلسة السابقة، ما يجعل ‌المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، ‌تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 60.01 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1682.47 دولاراً، وتراجع ​البلاديوم 0.5 بالمئة إلى ‌1137.69 دولاراً.