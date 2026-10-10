الذهب والفضة يستعيدان البريق في أسبوع

ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.43% لتستقر عند 4216.3 دولاراً للأوقية يوم الجمعة، لتسجل بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%. جاء ارتفاع الذهب مدفوعاً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً، بعدما تراجعت الأسعار إلى منطقة 4000 دولار للأونصة، ما شجع المستثمرين على اقتناص فرص الشراء.

وشهد المعدن الأصفر أسبوعاً اتسم بالتذبذب، إذ بدأ التداولات تحت ضغط قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات، في ظل استمرار المخاوف بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي.

وأنهت الفضة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.2% في العقود الآجلة، لتستعيد جانباً من زخمها الاستثماري، بعدما شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة التغيرات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وشهدت الفضة تحركات متباينة، إذ صعدت الأسعار في بداية الأسبوع، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية دفعتها إلى التراجع يومي الأربعاء والخميس، وسط حالة من الحذر بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.