الذهب ينخفض وسط ترقّب لاجتماع الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب ​مع تحوّل الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثاً ​عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، أمس، 0.3 %، إلى 4150.23 دولاراً للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2%، إلى 4177.60 دولاراً.

وقال فرانك والباوم محلل السوق في «ناجا دوت كوم»: من المرجح أن يظل المعدن الأصفر مستقراً نسبياً، مع ميل طفيف نحو الانخفاض.

وأضاف: سيوضح محضر الاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، ومدى تأييد صناع السياسات لمزيد من رفع أسعار الفائدة، كما قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن زيادات الفائدة المرتقبة.

وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة، إلى تراجع التوقعات برفع سعر ​الفائدة في ⁠أكتوبر، ⁠ومع ذلك، فإن المتعاملين ما زالوا يرون احتمالاً 85 % لحدوث زيادة في ديسمبر. وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى الأصول المدرة للعائد ⁠أكثر من الذهب.