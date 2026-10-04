الذهب والفضة يواصلان الخسائر



سجلت أسعار الذهب خسارة أسبوعية جديدة، ليختتم الذهب الفوري تعاملات الجمعة عند نحو 4145 دولاراً للأوقية، بما يمثل تراجعاً نسبته 3.3 %. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي إلى 4173 دولاراً.

وتأتي تلك التراجعات في ظل تسعير الأسواق لتحيز الفيدرالي الأمريكي نحو السياسة النقدية المتشددة.

كما سجلت أسعار الفضة خسارة أسبوعية جديدة بنسبة تصل إلى أكثر من 7 % هبوطاً من 64.71 دولاراً للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي، إلى 60.17 دولاراً للأوقية هذا الأسبوع.

وقال هان تان كبير محللي السوق ​لدى «بايبت»: ربما يحجم المستثمرون المراهنون على الذهب عن الإفراط ​بالتفاؤل في الوقت الراهن، مع إدراكهم ⁠أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يزال يميل إلى التشديد النقدي.

وأضاف: في الأشهر المقبلة، سيعتمد جانب كبير من مسار الذهب على مدى استعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحمل احتمال ضعف ​سوق العمل.