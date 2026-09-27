مخاوف المستثمرين تهبط بالذهب والفضة

سجل الذهب خسارة أسبوعية؛ مع تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن التضخم العنيد، والإشارات المتشددة الصادرة عن صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل المعدن الأصفر مستوى نحو 4282 دولاراً للأوقية، بخسارة أسبوعية بنحو 2 %، مع تراجع جاذبية المعدن النفيس في ظل بيئة الفائدة الحالية، والتوقعات المستقبلية. كما انخفضت أسعار الفضة بنسبة بنحو 3.5 % إلى 64.71 دولاراً للأوقية.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وهي أول زيادة له منذ ثلاث سنوات، وأشار إلى مزيد من الزيادات في المستقبل.

ويتوقع المتداولون، احتمالاً بنسبة 66 % لرفع الفائدة في أكتوبر، واحتمالاً بنسبة 93 % لرفعها في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيدواتش».