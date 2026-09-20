الذهب والفضة يصعدان في أسبوع شديد التقلّب

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تقلبات شديدة، غير أن المعدن الأصفر نجح في قلب خسائره المبكرة إلى مكاسب، لينهي الأسبوع مرتفعاً بنحو 0.6 % في السوق الفورية، محققاً أول مكسب أسبوعي له بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع.

وبدأ الذهب الأسبوع تحت ضغوط واضحة، إذ تراجع السعر الفوري بنحو 1.15 %، الاثنين، قبل أن يواصل التحرك بحذر في الجلسات التالية.

ووصل المعدن خلال تداولات الأسبوع إلى قاع قرب 4235 دولاراً للأوقية، قبل أن يستعيد زخمه بقوة في النصف الثاني من الأسبوع، وينهي تعاملات الجمعة عند نحو 4378 دولاراً للأونصة، وفق البيانات التاريخية للأسعار.

أما الفضة فقد سجلت أسعارها مكاسب بنحو 2 % إلى أكثر من 66 دولاراً للأوقية بنهاية الأسبوع. يأتي ذلك في الوقت الذي خفف فيه تراجع أسعار نهاية الأسبوع من المخاوف بشأن الضغوط التضخمية المطولة.