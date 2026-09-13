الذهب والفضة يتراجعان

سجل الذهب خسارة أسبوعية جديدة إلى 4363 دولاراً للأوقية تقريباً، بتراجع أسبوعي بأكثر من 1 %، بدعم من تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة. وبهذا التراجع يكون المعدن الأصفر قد سجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. كذلك سجلت أسعار الفضة خسارة أسبوعية بنسبة 2.52 % إلى 65.02 دولاراً للأوقية.

ويتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 87 % لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، ارتفاعاً من 67 % قبل بيانات التضخم، وفقاً لأداة «CME FedWatch».

ووفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يرى المتعاملون الآن احتمالاً بنسبة كبيرة تصل إلى 85 % لرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي يعقد خلال الأسبوع المقبل، وذلك ارتفاعاً من 67 % قبل صدور البيانات.