الذهب يرتفع 1 % والعيون على أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب 1% في ظل تراجع طفيف للدولار، في حين أبقى تجدد الهجمات ‌بين الولايات المتحدة ​وإيران وبيانات التضخم المرتقبة التركيز منصباً على توقعات أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4399.45 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 4443.20 دولاراً.

وظل الدولار منخفضاً ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي ⁠العملات الأخرى. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»: تشهد سوق الذهب صراعاً محتدماً على المدى القصير بين المراهنين على ارتفاع الأسعار والمراهنين على انخفاضها.