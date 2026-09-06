الذهب والفضة أقل بريقاً

مُنيت أسعار الذهب بخسارة أسبوعية مع تزايد احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة الاجتماع المقبل، لا سيما بعد تقرير الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع.

ومن شأن بيئة الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وهبطت أسعار الذهب خلال الأسبوع إلى نحو 4376 دولاراً للأوقية، بخسارة أسبوعية بـ1 % تقريباً.

وتراجعت أسعار الفضة لتسجل 64.92 دولاراً للأونصة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بخسارة أسبوعية 2 % تقريباً.

وقال ‌المحلل المستقل تاي وونج: تراجع الذهب كثيراً بعدما عززت الزيادة الكبيرة ‌في عدد الوظائف وقوة تقرير التوظيف بوجه عام احتمالات رفع أسعار الفائدة ‌في سبتمبر، ما لم تظهر ‌بيانات التضخم المقبلة تباطؤاً ملحوظاً.

وتشير العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة حاليا لاحتمال بـ65 % ​لرفع أسعار الفائدة في ‌اجتماع مجلس الاحتياطي المقبل ​يومي 15 و16 سبتمبر مقارنة ⁠مع 55 % قبل صدور تقرير مكتب إحصاءات العمل.