ارتفاع الطلب ينعش أسعار الذهب والفضة

سجل الذهب أداءً إيجابياً، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من أغسطس، مدعوماً بارتفاع الطلب على المعدن النفيس في ظل تزايد التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب من 4401.30 دولار للأوقية الأسبوع الماضي إلى 4432.00 دولاراً بنهاية الأسبوع، محققاً مكاسب بلغت نحو 31 دولاراً، بما يعادل نحو 1 % خلال الأسبوع.

جاءت مكاسب الذهب بعدما رجحت قراءات التضخم الأمريكية المتوافقة مع التوقعات كفة الميزان لصالح تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الشهر المقبل.

كما سجلت أسعار الفضة ارتفاعاً، إذ صعد السعر من 63.80 دولاراً للأونصة نهاية الأسبوع الماضي إلى 64.825 دولاراً هذا الأسبوع، بزيادة قدرها 1.025 دولار، بما يعادل نحو 1.6 %، مدعومة بتحسن الطلب على المعادن النفيسة وتراجع الدولار، بالتزامن مع ترقب الأسواق لمسار أسعار الفائدة الأمريكية.