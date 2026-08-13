أسعار الذهب والفضة في الإمارات.. عيار 21 فوق 470 درهماً

بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في أسواق الإمارات اليوم الخميس 529.75 درهماً، فيما سجل غرام الذهب عيار 22 نحو 490.50 درهماً، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 470.25 درهماً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 403.25 دراهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 314.50 درهماً، وفق أسعار التجزئة الاسترشادية المحدثة صباح اليوم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، بلغ سعر أوقية الفضة في الإمارات نحو 240.05 درهماً، فيما سجل سعر الغرام 7.72 دراهم، وبلغ سعر الكيلوغرام نحو 7,717.78 درهماً.

وتأتي تحركات المعادن النفيسة في وقت يواصل فيه الذهب العالمي التداول عند مستويات مرتفعة، مع اقتراب العقود الآجلة من حاجز 4500 دولار للأوقية، وسط إعادة تسعير الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وتختلف أسعار التجزئة النهائية للمشغولات الذهبية من متجر إلى آخر بحسب المصنعية والتصميم والعلامة التجارية، بينما تتغير الأسعار الفورية للذهب والفضة خلال اليوم وفق حركة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم:

عيار 24: 529.75 درهماً للغرام

عيار 22: 490.50 درهماً للغرام

عيار 21: 470.25 درهماً للغرام

عيار 18: 403.25 دراهم للغرام

عيار 14: 314.50 درهماً للغرام

أسعار الفضة:

الأوقية: 240.05 درهماً

الغرام: 7.72 دراهم

الكيلوغرام: 7.717.78 درهماً