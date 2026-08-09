الذهب والفضة يحلّقان

سجل الذهب أداءً أسبوعياً إيجابياً من مستوى 4107 دولارات في نهاية الأسبوع السابق إلى نحو 4401.30 دولار في نهاية الأسبوع الجاري، ليحقق مكاسب بلغت 294.30 دولاراً، بنسبة ارتفاع قدرها 7.16 % خلال أسبوع.

ويعدّ هذا المكسب أكبر ارتفاع أسبوعي للمعدن الأصفر منذ 19 يناير الماضي. كذلك سجلت الفضة أداءً أسبوعياً قوياً، إذ ارتفع سعرها من 57.786 دولاراً في نهاية الأسبوع السابق إلى 63.80 دولاراً في نهاية الأسبوع الجاري ، بزيادة قدرها 6.014 دولارات، وبنسبة ارتفاع بلغت 10.41 % خلال أسبوع.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن سوق ​العقود الآجلة ⁠تتوقع بنسبة 43.9 % ⁠رفع سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر مقارنة مع 57 % قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية. وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ارتفع البلاتين 1.1 % إلى 1747.60 دولاراً. وزاد أيضا البلاديوم 0.8 % إلى 1381.61 دولاراً.