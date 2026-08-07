الذهب يواصل التوهج مسجلاً ذروة 7 أسابيع

ارتفع سعر ​الذهب، أمس، للجلسة الرابعة على التوالي، ولامس أعلى مستوى ​في 7 أسابيع، مدعوماً بتراجع الدولار.

وخلال التعاملات، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 4254.98 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ ⁠18 يونيو في وقت سابق.

وفي الجلسة الماضية، سجل الذهب أكبر مكاسب يومية له منذ فبراير، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2%، إلى 4312.80 دولاراً.

وتراجعت توقعات ​السوق ⁠برفع أسعار الفائدة ⁠الأمريكية في سبتمبر إلى 55% من 67% قبل يومين، وتعرض مؤشر الدولار لضغوط.

وأظهر تقرير مؤسسة «إيه.دي.بي» عن التوظيف، أول من أمس، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي تباطأ في يوليو.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5%، ​إلى 61.78 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.8%، إلى 1755.18 دولاراً، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ يونيو، وزاد سعر البلاديوم 0.8%، إلى 1748.08 دولاراً.