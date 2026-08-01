«تيذر» تشتري 14 طناً من الذهب خلال حرب إيران

اشترت شركة «تيذر» 14 طناً من الذهب، لإضافتها إلى احتياطياتها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مواصلةً سلسلة مشتريات جعلتها أكبر مالك معروف للذهب في العالم خارج البنوك والدول. وارتفعت احتياطيات الشركة من الذهب إلى 146 طناً، بقيمة 18.8 مليار دولار، بنهاية يونيو، وفقاً لإقرارها المالي الفصلي.

وتراجعت أسعار الذهب طوال الربع الثاني، بعدما أدى الأثر التضخمي للصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع عوائد السندات، وهو ما شكل ضغطاً على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وتُعد «تيذر» مُصدرة عملة «USDT»، وهي أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار في العالم، إذ يبلغ حجمها المتداول نحو 185 مليار دولار. وتحقق الشركة إيراداتها من خلال تلقي الدولارات مقابل إصدار عملات «USDT»، ثم استثمار تلك الأموال في سندات الخزانة الأمريكية وأصول أخرى، من بينها الذهب.

وظلت الشركة لأكثر من عام من أكبر المشترين الأفراد للذهب في السوق، إلا أن وتيرة الشراء تباطأت خلال الربع الأول إلى 6 أطنان، مُقارنةً بأكثر من 21 طناً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025. ويُعزى جزء من وتيرة الشراء إلى إصدار عملة «USDT»، إذ أُضيفت عملات جديدة بقيمة تقارب نصف مليار دولار خلال الربع الثاني.

وقالت «تيذر» إنها سجلت أرباحاً تشغيلية صافية بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني، مُقارنةً بصافي أرباح بلغ 4.9 مليارات دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد استعانت في أواخر العام الماضي باثنين من كبار متداولي المعادن النفيسة من بنك «HSBC»، بهدف إنشاء ما وصفته بـ «أفضل منصة لتداول الذهب في العالم»، قبل أن تستغني عنهما بعد بضعة أشهر فقط.