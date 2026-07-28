تراجع أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار

تراجعت ⁠أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بحثاً عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 ​بالمئة إلى 4044.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) ، بعد أن ارتفع بنحو واحد بالمئة يوم الاثنين. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 0.8 بالمئة إلى 4045.40 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 57.30 دولاراً ​للأوقية، وهبط البلاتين واحداً

بالمئة إلى ⁠1605.14 دولارات، وتراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1271.09 دولاراً.