الذهب مستمر في الارتفاع والفضة أكثر لمعاناً

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 % خلال الأسبوع الماضي، لكن المعدن الأصفر منخفض بنحو 23% منذ بدء حرب إيران. وسجل سعر الذهب 4064 دولاراً للأوقية بنمو 1.37 %.

كذلك سجلت الفضة أداءً أقوى، مرتفعة 2.63 دولار للأوقية، أي 4.70 %، وهو أفضل أداء أسبوعي لها منذ مايو 2026.

وواصل الذهب مكاسبه مدعوماً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، بينما تفوقت الفضة على الذهب من حيث نسبة الارتفاع مستفيدةً من تحسن الطلب الاستثماري والصناعي.

واستمرر الإقبال على الذهب كملاذ آمن مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية الأمريكية، ما عزز الطلب على المعادن النفيسة.