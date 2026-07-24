الذهب والفضة يتراجعان بعد تجاوز سعر برنت 100 دولار

واصل الذهب تراجعه اليوم الجمعة بعد انخفاضه اثنين بالمئة في ​الجلسة الماضية إذ أججت عودة سعر خام برنت إلى ما فوق ‌100 دولار ​للبرميل المخاوف بشأن التضخم وعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4030.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) متراجعاً بأكثر من 130 دولارا عن أعلى مستوى له في ⁠أسبوعين والذي سجله يوم الأربعاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 4033.20 دولاراً. والذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة نسبتها 0.4 بالمئة.

وقال براين لان المدير الإداري لشركة جولد سيلفر ‌سنترال "على المدى القصير نتوقع مزيدا من التقلبات... فقد كان الذهب يتداول في نطاق يتراوح بين 3980 دولارا و4170 دولارا تقريبا، وظل عالقا في هذا النطاق ‌لأسابيع. وفي كل مرة تقترب فيها الأسعار من مستوى ‌4000 دولار أو تنخفض عنه قليلا، نرى ظهور مشترين كبار ‌يعودون لشرائه ورفع سعره مرة أخرى".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.29 دولاراً للأوقية لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.5 بالمئة. وهبط سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1579.49 دولاراً، كما نزل سعر البلاديوم 1.5 بالمئة إلى ​1237.50 دولاراً، وكلاهما في طريقه ‌لتكبد خسائر أسبوعية.