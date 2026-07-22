مكاسب قوية للذهب والفضة قبل قرار الفائدة الأمريكية

ارتفع سعر الذهب اليوم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين بدعم من عمليات الشراء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4113.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ‌10 يوليو.

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى 4119.1 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 59.82 دولاراً للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1655.61 دولاراً، وزاد سعر البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1302.25 دولار.