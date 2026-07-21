الذهب والفضة يواصلان الارتفاع في الإمارات بدعم تعافي الأسواق العالمية

واصلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعها في الأسواق المحلية بالإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب المعادن النفيسة في الأسواق العالمية، مع تراجع الدولار الأميركي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أميركية قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وبالمقارنة مع تعاملات أمس، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 488.00 درهماً مقابل 484.00 درهماً، بزيادة 4 دراهم، فيما صعد عيار 22 إلى 452.00 درهماً مقابل 448.25 درهماً، وارتفع عيار 21 إلى 433.25 درهماً مقارنة مع 429.75 درهماً، كما زاد عيار 18 إلى 371.50 درهماً مقابل 368.25 درهماً، في استمرار لموجة التعافي التي يشهدها المعدن الأصفر.

كما سجلت الفضة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صعد سعر الغرام إلى 6.86 دراهم مقابل 6.72 دراهم أمس، بزيادة 0.14 درهم، بينما ارتفعت الأونصة إلى 213.50 درهماً مقابل 208.99 دراهم، وقفز سعر الكيلوغرام إلى 6.864.18 درهماً مقارنة مع 6,719.18 درهماً، ما يعكس تحسن أداء المعادن النفيسة مع بداية الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات:

عيار 24: 488.00 درهماً

عيار 22: 452.00 درهماً

عيار 21: 433.25 درهماً

عيار 18: 371.50 درهماً

عيار 14: 289.75 درهماً

أسعار الفضة اليوم:

الغرام: 6.86 دراهم

الأونصة: 213.50 درهماً

الكيلوغرام: 6.864.18 درهماً